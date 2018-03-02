2017-2018 All-DVL Girls Soccer Team

As all DVL teams are out of the CIF Playoffs. The DVL Coaches met and voted on Monday, February 26 to decide the teams. Indio athletic director Ovidio Machado facilitated the group.
COACH OF THE YEAR--JAYME MACKNICKI--LA QUINTA
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR--TATIANA WOODWORTH--LA QUINTA
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR--DALTON KRAMER--XAVIER
1ST TEAM
TATIANA WOODWORTH, LA QUINTA 12
MARCELA GALLO, LA QUINTA 12
AZALEA GUANAJUATO, CATHEDRAL CITY 12
KAITLIN CLAPINSKI, PALM DESERT 11
ALEXIS GARCIA, LA QUINTA 12
ALEJANDRA FERNANDEZ, CATHEDRAL CITY 11
KAYLEE MCCLELLAN, XAVIER 9
KACI HOLLIDAY, PALM DESERT 11
MONICA CALDERON, LA QUINTA 11
AVERIE HANNAH MENDOZA, LA QUINTA 12
DALTON KRAMER, XAVIER 10
ANDREA SOTO, PALM DESERT 11
NICOLE MALER, LA QUINTA 12
2ND TEAM
DALAINA JOHNSON, CATHEDRAL CITY 10
JENNA DAY, PALM SPRINGS 10
MIA ORTEGA, LA QUINTA 12
ACACIA DABAREINER, XAVIER 11
ELAINA LEON, LA QUINTA 12
HILLARY BARRAGAN, LA QUINTA 12
VALERIA CEBALLOS, PALM DESERT 11
EMILIA ESPARZA, PALM SPRINGS 12
DESSA KEUILIAN, PALM DESERT 12
MARION ANGULO, CATHEDRAL CITY 11
JAXLYN TOSTADO, INDIO 12
KAYLA TOTH, LA QUINTA 11
CHRISTELLE CORCHIA, PALM DESERT 9
HONORABLE MENTION
MINDY CORTES, PALM SPRINGS 12
JAHRIYAH SHELTON, PALM SPRINGS 10
ANAYA GUERRERO, LA QUINTA 11
SHAYNE MANION, LA QUINTA 10
KATELYN CHRISTENSEN, SHADOW HILLS 10
ALYSSA FELIX, SHADOW HILLS 11
DAVONNA SHAHAR, CATHEDRAL CITY 12
AYLIN FIGUEROA-URIBE, CATHEDRAL CITY 11
JASMINE DIAZ, INDIO 10
ALEXA NAVARRO, INDIO 9
SOPHIA CARIDI, XAVIER PREP 11
STEPHANA BELLO, XAVIER PREP 12
MALIA FALK, PALM DESERT 10
LINDSAY FORESTER, PALM DESERT 11
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