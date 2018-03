2017-2018 All-DVL Girls Soccer Team

As all DVL teams are out of the CIF Playoffs. The DVL Coaches met and voted on Monday, February 26 to decide the teams. Indio athletic director Ovidio Machado facilitated the group.

COACH OF THE YEAR--JAYME MACKNICKI--LA QUINTA

OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR--TATIANA WOODWORTH--LA QUINTA

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR--DALTON KRAMER--XAVIER

1ST TEAM

TATIANA WOODWORTH, LA QUINTA 12

MARCELA GALLO, LA QUINTA 12

AZALEA GUANAJUATO, CATHEDRAL CITY 12

KAITLIN CLAPINSKI, PALM DESERT 11

ALEXIS GARCIA, LA QUINTA 12

ALEJANDRA FERNANDEZ, CATHEDRAL CITY 11

KAYLEE MCCLELLAN, XAVIER 9

KACI HOLLIDAY, PALM DESERT 11

MONICA CALDERON, LA QUINTA 11

AVERIE HANNAH MENDOZA, LA QUINTA 12

DALTON KRAMER, XAVIER 10

ANDREA SOTO, PALM DESERT 11

NICOLE MALER, LA QUINTA 12

2ND TEAM

DALAINA JOHNSON, CATHEDRAL CITY 10

JENNA DAY, PALM SPRINGS 10

MIA ORTEGA, LA QUINTA 12

ACACIA DABAREINER, XAVIER 11

ELAINA LEON, LA QUINTA 12

HILLARY BARRAGAN, LA QUINTA 12

VALERIA CEBALLOS, PALM DESERT 11

EMILIA ESPARZA, PALM SPRINGS 12

DESSA KEUILIAN, PALM DESERT 12

MARION ANGULO, CATHEDRAL CITY 11

JAXLYN TOSTADO, INDIO 12

KAYLA TOTH, LA QUINTA 11

CHRISTELLE CORCHIA, PALM DESERT 9

HONORABLE MENTION

MINDY CORTES, PALM SPRINGS 12

JAHRIYAH SHELTON, PALM SPRINGS 10

ANAYA GUERRERO, LA QUINTA 11

SHAYNE MANION, LA QUINTA 10

KATELYN CHRISTENSEN, SHADOW HILLS 10

ALYSSA FELIX, SHADOW HILLS 11

DAVONNA SHAHAR, CATHEDRAL CITY 12

AYLIN FIGUEROA-URIBE, CATHEDRAL CITY 11

JASMINE DIAZ, INDIO 10

ALEXA NAVARRO, INDIO 9

SOPHIA CARIDI, XAVIER PREP 11

STEPHANA BELLO, XAVIER PREP 12

MALIA FALK, PALM DESERT 10

LINDSAY FORESTER, PALM DESERT 11